«Сент-Луис» объявил о подписании нового контракта с Гуннарссоном

«Сент-Луис Блюз» на своём официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с защитником Карлом Гуннарссоном. Соглашение с 32-летним шведом рассчитано на два сезона с ежегодной зарплатой $ 1,75 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 3,5 млн.



Гуннарссон был выбран на драфте 2007 года «Торонто Мейпл Лифс» под общим 194-м номером. Стал игроком «Блюз» в 2014 году. «Торонто» в обмен получили право выбора в четвёртом раунде драфта НХЛ — 2014.



В минувшем сезоне 32-летний хоккеист забросил 3 шайбы и отдал 4 результативные передачи при показателе полезности «+8» в 25 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф шведский защитник провёл 19 матчей, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.