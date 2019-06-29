Уволенный из «Филадельфии» Хэкстол стал ассистентом Бэбкока в «Торонто»

Канадский специалист Дэйв Хэкстол вошёл в тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс», информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. В новом сезоне Хэкстол будет помогать Майку Бэбкоку.
17 декабря 2018 года Хэкстон был отправлен в отставку с должности главного тренера «Филадельфии Флайерз». Дэйв был освобождён с занимаемой должности, после того как «Флайерз» проиграли четыре матча подряд и опустились на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 31 игре.
Дэйв Хэкстол возглавил «Филадельфию» в 2015 году. Под его руководством клуб дважды не смог преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ. На чемпионате мира 2019 года 50-летний уроженец Альберты входил в тренерский штаб Алена Виньо. Канадская сборная завоевала серебряные медали турнира.
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