Уволенный из «Филадельфии» Хэкстол стал ассистентом Бэбкока в «Торонто»

Канадский специалист Дэйв Хэкстол вошёл в тренерский штаб «Торонто Мэйпл Лифс», информирует официальный сайт клуба Национальной хоккейной лиги. В новом сезоне Хэкстол будет помогать Майку Бэбкоку.

17 декабря 2018 года Хэкстон был отправлен в отставку с должности главного тренера «Филадельфии Флайерз». Дэйв был освобождён с занимаемой должности, после того как «Флайерз» проиграли четыре матча подряд и опустились на последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 31 игре.

Дэйв Хэкстол возглавил «Филадельфию» в 2015 году. Под его руководством клуб дважды не смог преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ. На чемпионате мира 2019 года 50-летний уроженец Альберты входил в тренерский штаб Алена Виньо. Канадская сборная завоевала серебряные медали турнира.