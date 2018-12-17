«Филадельфия» уволила главного тренера Хэкстола

Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» уволил главного тренера Дэйва Хэкстола, информирует официальный сайт команды. Исполняющим обязанности наставника команды стал Скотт Гордон, ранее работавший с фарм-клубом в АХЛ.



«Флайерз» проиграли четыре матча подряд и занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 31 игре. Дэйв Хэкстол возглавил «Филадельфию» в 2015 году. Под его руководством клуб дважды не смог преодолеть первый раунд плей-офф НХЛ.



Напомним, североамериканские СМИ сообщают, что главный претендент на пост главного тренера «Филадельфии» — Джоэль Кенневилль. 60-летний Кенневилль руководил «Чикаго» с 2008 года и выиграл с «индейцами» три Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015). Кенневилль — 11-й главный тренер в истории лиги, кто трижды выигрывал главный трофей НХЛ.

Источник: «Филадельфия» может уволить Хэкстола и назначить Кенневилля