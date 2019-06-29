Московское «Динамо» заключило пять двухсторонних контрактов и четыре пробных

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил об изменениях в составе московского «Динамо». Бело-голубые заключили целый ряд двухсторонних и пробных контрактов.

Продлены контракты с защитником Егором Орловым и форвардом Максимом Чувиловым. Двухсторонние соглашения рассчитаны на один год.

Подписан контракт с защитником Артуром Кармашковым. Двухстороннее соглашение с экс-игроком «Адмирала» рассчитано на один год.

Подписан контракт с форвардом Ильёй Шиповым. Двухстороннее соглашение с экс-игроком «Динамо» Санкт-Петербург (ВХЛ) рассчитано на один год.

Заключён контракт с форвардом Егором Поповым. Двухстороннее соглашение с экс-игроком «Рубина» (ВХЛ) рассчитано на два года.

Пробные контракты подписаны с защитниками Сергеем Щенковым, Максимом Озеровым и Стефаном Степановым, а также с форвардом Фёдором Гусыниным.