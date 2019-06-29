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Московское «Динамо» заключило пять двухсторонних контрактов и четыре пробных

Московское «Динамо» заключило пять двухсторонних контрактов и четыре пробных
Хоккей / КХЛ 0

Официальный сайт Континентальной хоккейной лиги сообщил об изменениях в составе московского «Динамо». Бело-голубые заключили целый ряд двухсторонних и пробных контрактов.

Продлены контракты с защитником Егором Орловым и форвардом Максимом Чувиловым. Двухсторонние соглашения рассчитаны на один год.
Подписан контракт с защитником Артуром Кармашковым. Двухстороннее соглашение с экс-игроком «Адмирала» рассчитано на один год.
Подписан контракт с форвардом Ильёй Шиповым. Двухстороннее соглашение с экс-игроком «Динамо» Санкт-Петербург (ВХЛ) рассчитано на один год.
Заключён контракт с форвардом Егором Поповым. Двухстороннее соглашение с экс-игроком «Рубина» (ВХЛ) рассчитано на два года.

Пробные контракты подписаны с защитниками Сергеем Щенковым, Максимом Озеровым и Стефаном Степановым, а также с форвардом Фёдором Гусыниным.

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