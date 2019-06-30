Фридман: «Оттава» и «Торонто» работают над обменом Никиты Зайцева

Ведущий североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман подтвердил вероятность обмена российского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева в «Оттаву Сенаторз».

«Оттава» и «Торонто» работают над обменом Никиты Зайцева. Может быть, в ближайшие пару дней этого и не случится, но это в процессе», — написал Фридман.

Другой североамериканский аналитик Крис Джонстон добавил к сказанному, что в обратном направлении может проследовать защитник «Оттавы» Коди Сеси. Обмен может быть осуществлён после 1 июля, когда «Торонто» выплатит Зайцеву бонус.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около двадцати с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.