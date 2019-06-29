«Оттава» интересуется Зайцевым, однако игрок не хочет идти в эту команду

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер прокомментировал контрактную ситуацию российского защитника «Торонто Мэйпл Лифс» Никиты Зайцева.
«Очевидно, что рынок откроется для Зайцева, как только „Торонто“ 1 июля выплатит игроку бонус в размере $ 3 млн. Слышал, что игроком интересуется „Оттава“, однако „сенаторы“ находятся в списке команд, куда Зайцев не хочет идти. Есть за чем следить», — написал Дрегер в «Твиттере».
Контракт 27-летнего россиянина, решившего покинуть Торонто, рассчитан до конца сезона-2023/24 с зарплатой около $ 4,5 млн в год.
В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Зайцев принял участие в 81 встрече и записал на свой счёт 14 (3+11) баллов при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке около двадцати с половиной минут за матч. В семи матчах розыгрыша Кубка Стэнли Зайцев не набрал ни одного очка.
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