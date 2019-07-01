Энди Мили и Бо Беннетт перешли в «Аризону»

Нападающие Бо Беннетт и Энди Мили перешли в систему «Аризоны Койотс», информирует официальный сайт американской команды. Оба форварда в прошедшем сезоне попробовали свои силы в Континентальной хоккейной лиге.
Беннетт подписал контракт с минским «Динамо» перед началом сезона-2018/19. За белорусский клуб нападающий провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5».
Мили выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», набрав в 61 матче регулярного чемпионата 32 (16+16) балла при показателе полезности "-10" и 37 минутах штрафа.
Напомним, сегодня, 1 июля, в Национальной хоккейной лиге проходит открытие рынка свободных агентов. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию, где можно будет узнать обо всех сделках дня.
- 1 июля 2019
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