Энди Мили и Бо Беннетт перешли в «Аризону»

Нападающие Бо Беннетт и Энди Мили перешли в систему «Аризоны Койотс», информирует официальный сайт американской команды. Оба форварда в прошедшем сезоне попробовали свои силы в Континентальной хоккейной лиге.



Беннетт подписал контракт с минским «Динамо» перед началом сезона-2018/19. За белорусский клуб нападающий провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-5».



Мили выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо», набрав в 61 матче регулярного чемпионата 32 (16+16) балла при показателе полезности "-10" и 37 минутах штрафа.



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