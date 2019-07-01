Где окажутся Панарин и Бобровский? Рынок свободных агентов НХЛ. LIVE

Указанное в трансляции время – московское

15:28. А вот и официальная новость! Никита Зайцев перешёл в «Оттаву».

Вместе с россиянином в столицу Канады переедут нападающие Коннор Браун и Майкл Каркон. В обратном направлении проследуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор в третьем раунде драфта-2020.

15:15. Журналист Аарон Порцлайн пишет, что Артемий Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $ 96 млн.

Также Порцлайн отметил, что «Рейнджерс» и «Айлендерс» по-прежнему претендуют на Панарина.

15:10. Стали известны детали предстоящего обмена Никиты Зайцева в «Оттаву».

По информации TSN, вместе с россиянином в столицу Канады переедут нападающие Коннор Браун и Майкл Каркон. В обратном направлении проследуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор на драфте.

14:55. Как сообщает Sportsnet, «Флорида» предложила Сергею Бобровскому семилетний контракт с зарплатой $ 10 млн в год.

«Флорида» хочет подписать с Бобровским семилетний контракт на $ 70 млн

14:45. «Даллас» подпишет трёхлетнее соглашение с бывшим форвардом «Шаркс» Джо Павелски. Сумма — в районе 7 миллионов, а срок — 3 года. Интересный вариант для «Старз». Пусть Павелски 34 года, но он может приносить большую пользу команде.

14:30. По слухам, «Колорадо» готов платить Артемию Панарину $ 12,5 млн в год. Эта зарплата на уровне Коннора Макдэвида. Но что в итоге выберет Артемий — узнаем скоро.

Панарина оценили как Макдэвида. $ 12,5 млн в год — это лучшая зарплата в НХЛ Правда, деньги для Артемия не самое главное.

14:15. Sportnet сообщает, что Матс Цуккарелло близок к подписанию контракта с «Миннесотой». Норвежец заключит пятилетний договор, по которому будет зарабатывать $ 5,8 млн в год.

Цуккарелло подпишет контракт с «Миннесотой»

14:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Не зря журналисты и болельщики называют этот день одним из самых интересных в лиге. Громкие сделки всегда привлекают внимание. Сейчас же 1 июля интересно вдвойне.

Свои главные контракты в хоккейной карьере будут подписывать россияне Сергей Бобровский и Артемий Панарин. Вариантов – масса. Очень хочет оставить Панарина «Коламбус», предложивший форварду сумасшедшие условия, однако Артемий на 99% сменит команду. Ждём его в «Айлендерс», «Флориде» или «Рейнджерс». Заинтересован в Панарине и «Колорадо». Боссы «Эвеланш» готовы платить нападающему $ 12,5 млн в год.

Варламов сменит клуб, Проворов получит прибавку. Россияне в ожидании 1 июля А Зайцев готовится к обмену.

Бобровскому сам бог велел переходить во «Флориду», под него там расчистили место. Покидает «Колорадо» Семён Варламов, который тоже будет играть в новой команде после восьми лет, проведённых в Денвере. Судя по всему, окажется в «Нэшвилле» звёздный форвард Мэтт Дюшейн. Канадец заработает $ 56 млн за семь лет.

Семён Варламов покидает «Колорадо», он провёл в клубе восемь лет

Отказался от пункта запрета на обмен защитник «Лифс» Никита Зайцев. Скорее всего, мы увидим Зайцева в «Оттаве», однако возможны и другие варианты. Интересна и дальнейшая судьба Валерия Ничушкина, чей контракт выкуплен «Далласом». Найдёт ли Ничушкин себе клуб в НХЛ или придётся возвращаться в КХЛ?

В общем, будет много интересного. Открытия рынка в 19:00 (мск). Не пропустите!