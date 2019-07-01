Где окажутся Панарин и Бобровский? Рынок свободных агентов НХЛ. LIVE

Указанное в трансляции время – московское
15:28. А вот и официальная новость! Никита Зайцев перешёл в «Оттаву».
Вместе с россиянином в столицу Канады переедут нападающие Коннор Браун и Майкл Каркон. В обратном направлении проследуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор в третьем раунде драфта-2020.
15:15. Журналист Аарон Порцлайн пишет, что Артемий Панарин отказался от восьмилетнего контракта с «Коламбусом» на $ 96 млн.
Также Порцлайн отметил, что «Рейнджерс» и «Айлендерс» по-прежнему претендуют на Панарина.
15:10. Стали известны детали предстоящего обмена Никиты Зайцева в «Оттаву».
По информации TSN, вместе с россиянином в столицу Канады переедут нападающие Коннор Браун и Майкл Каркон. В обратном направлении проследуют защитники Коди Сеси и Бен Харпур, а также форвард Аарон Лачак и выбор на драфте.
14:55. Как сообщает Sportsnet, «Флорида» предложила Сергею Бобровскому семилетний контракт с зарплатой $ 10 млн в год.
14:45. «Даллас» подпишет трёхлетнее соглашение с бывшим форвардом «Шаркс» Джо Павелски. Сумма — в районе 7 миллионов, а срок — 3 года. Интересный вариант для «Старз». Пусть Павелски 34 года, но он может приносить большую пользу команде.
14:30. По слухам, «Колорадо» готов платить Артемию Панарину $ 12,5 млн в год. Эта зарплата на уровне Коннора Макдэвида. Но что в итоге выберет Артемий — узнаем скоро.
14:15. Sportnet сообщает, что Матс Цуккарелло близок к подписанию контракта с «Миннесотой». Норвежец заключит пятилетний договор, по которому будет зарабатывать $ 5,8 млн в год.
14:00. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию открытия рынка свободных агентов в НХЛ. Не зря журналисты и болельщики называют этот день одним из самых интересных в лиге. Громкие сделки всегда привлекают внимание. Сейчас же 1 июля интересно вдвойне.
Свои главные контракты в хоккейной карьере будут подписывать россияне Сергей Бобровский и Артемий Панарин. Вариантов – масса. Очень хочет оставить Панарина «Коламбус», предложивший форварду сумасшедшие условия, однако Артемий на 99% сменит команду. Ждём его в «Айлендерс», «Флориде» или «Рейнджерс». Заинтересован в Панарине и «Колорадо». Боссы «Эвеланш» готовы платить нападающему $ 12,5 млн в год.
Бобровскому сам бог велел переходить во «Флориду», под него там расчистили место. Покидает «Колорадо» Семён Варламов, который тоже будет играть в новой команде после восьми лет, проведённых в Денвере. Судя по всему, окажется в «Нэшвилле» звёздный форвард Мэтт Дюшейн. Канадец заработает $ 56 млн за семь лет.
Отказался от пункта запрета на обмен защитник «Лифс» Никита Зайцев. Скорее всего, мы увидим Зайцева в «Оттаве», однако возможны и другие варианты. Интересна и дальнейшая судьба Валерия Ничушкина, чей контракт выкуплен «Далласом». Найдёт ли Ничушкин себе клуб в НХЛ или придётся возвращаться в КХЛ?
В общем, будет много интересного. Открытия рынка в 19:00 (мск). Не пропустите!
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