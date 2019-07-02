Варламов подписал четырёхлетний контракт с «Айлендерс»

Голкипер Семён Варламов покинул «Колорадо Эвеланш» после восьми лет, проведённых в клубе, и заключил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», информирует официальный сайт клуба.

Российский вратарь поставил подпись под соглашением сроком на четыре года. Официально о зарплате 31-летнего голкипера не сообщается.



Семён Варламов в минувшем сезоне выступал за «лавин» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру. Перед тем как оказаться в «Колорадо», Варламов на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провёл 448 матчей.