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Варламов подписал четырёхлетний контракт с «Айлендерс»

Варламов подписал четырёхлетний контракт с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер Семён Варламов покинул «Колорадо Эвеланш» после восьми лет, проведённых в клубе, и заключил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс», информирует официальный сайт клуба.

Российский вратарь поставил подпись под соглашением сроком на четыре года. Официально о зарплате 31-летнего голкипера не сообщается.

Семён Варламов в минувшем сезоне выступал за «лавин» и провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, одержав 20 побед. Россиянин отражал 90,9% бросков, пропуская 2,87 шайбы за игру. Впоследствии россиянин проиграл борьбу за место первого номера Филиппу Грубаэуру. Перед тем как оказаться в «Колорадо», Варламов на протяжении трёх сезонов защищал цвета «Вашингтон Кэпиталз». Всего в НХЛ провёл 448 матчей.

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