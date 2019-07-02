Генеральный менеджер «Рейнджерс» — о переходе Панарина: мы выиграли в лотерею

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал активную трансферную работу клуба, уже успевшего подписать в это межсезонье Джейкоба Трубу, Каапо Какко и Адама Фокса. А теперь к ним присоединился и россиянин Артемий Панарин.



«Всегда надеешься, что подобное может произойти. Постоянно хочется верить, что удастся найти свободных агентов, совершить несколько сделок, чтобы улучшить свою защиту. Мы выиграли в лотерею, нам повезло», — приводит официальный сайт НХЛ слова Гортона, сказанные после подписания соглашения с россиянином.



Панарин заключил контракт сроком на семь лет. Общая сумма — $ 81,5 млн. Средняя годовая зарплата Панарина составит $ 11,642 млн, он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. На первом месте — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($ 12,5 млн в год).

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ