Источник: Гусев хочет, чтобы «Вегас» увеличил сумму контракта на $ 2 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» и нападающий Никита Гусев испытывают сложности в переговорах по новому контракту, сообщает The Athletic. По имеющейся информации, россиянину предложили контракт на два года, но сумма Гусева не устраивает. Форвард хочет получить на $ 2 млн больше.



Выступая за СКА, в феврале 2019 года Гусев установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне-2018/19 он набрал 101 очко. 12 апреля 2019 года было объявлено, что Гусев уйдёт из российского клуба и присоединится к «Голден Найтс». 14 апреля 2019 года он подписал с «Вегасом» однолетний контракт новичка, но пока только тренировался с клубом.



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Генменеджер «Вегаса» — о ситуации с Гусевым: здесь нет ничего срочного