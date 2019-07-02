Владелец «Каролины»: Бержевеном манипулировали, заставив поверить в оффер-шит
Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейз» Том Дандон поделился мнением о неожиданном решении «Монреаль Канадиенс» сделать оффер-шит нападающему Себастьяну Ахо.
«Для начала, я просто рад, что мы теперь решили проблему с контрактом Ахо. Наверное, мы хотели бы сделать немного по-другому, но получилось именно так. Другую сторону и Марка Бержевена ввели в заблуждение, „Монреалем“ просто манипулировали», — приводит слова функционера североамериканский журналист Эрик Энжелс.
В сезоне-2018/19 Ахо принял участие в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав на свой счёт 30 заброшенных шайб и 53 результативные передачи при показателе полезности «+25». В плей-офф на счету финского хоккеиста 12 (5+7) очков в 15 играх.
«Монреаль» бьёт по слабому месту «Каролины». Первый оффершит в НХЛ за 6 лет
Себастьян Ахо принял предложение «Канадиенс». В «Харрикейнз» усиленно намекают, что повторят условия.
- 2 июля 2019
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