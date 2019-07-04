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Сакик: бойцовские качества Кадри порой создают для него проблемы

Сакик: бойцовские качества Кадри порой создают для него проблемы
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал обмен из «Торонто Мэйпл Лифс» нападающего Назема Кадри и рассказал, почему клуб отказался от защитника Тайсона Бэрри.

«Кадри — замечательный человек, у него всегда были отличные отношения с партнёрами. И никто не сомневается в его бойцовских качествах. Пусть даже порой они создают для него проблемы. Он всегда стремится к победе, бьётся за команду. Его творческий подход повлияет на игру команды.

Мы считали невыгодным продление контракта с Тайсоном Бэрри. Это обошлось бы клубу слишком дорого», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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