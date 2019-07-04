Сакик: бойцовские качества Кадри порой создают для него проблемы
Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал обмен из «Торонто Мэйпл Лифс» нападающего Назема Кадри и рассказал, почему клуб отказался от защитника Тайсона Бэрри.
«Кадри — замечательный человек, у него всегда были отличные отношения с партнёрами. И никто не сомневается в его бойцовских качествах. Пусть даже порой они создают для него проблемы. Он всегда стремится к победе, бьётся за команду. Его творческий подход повлияет на игру команды.
Мы считали невыгодным продление контракта с Тайсоном Бэрри. Это обошлось бы клубу слишком дорого», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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«Торонто» обменял Росена и Кадри в «Колорадо» на Керфута и Бэрри
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