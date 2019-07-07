Видео: Бобровский и Панарин отдыхают на острове Капри после ухода из «Коламбуса»

Российские хоккеисты Сергей Бобровский и Артемий Панарин, синхронно покинувшие стан «Коламбус Блю Джекетс», отправились отдыхать на итальянский остров Капри вместе со вторыми половинками, радуя поклонников многочисленными видео и фото из отпуска.

Бобровский не упустил возможности пошутить над Панариным, ставшим вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. На видео, которое голкипер выложил в своём «инстаграме», он в шутку говорит о бедственном положении друга, которому приходится плыть на невзрачной лодке.

Позднее Бобровский опубликовал фотографию с той самой лодки, на которой друзья отправились любоваться побережьем острова Капри.

А девушка Артемия, Алиса Знарок, и жена Сергея Ольга надели джерси «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориды Пантерз», в которые перешли Панарин и Бобровский соответственно. Фото доступно в «инстаграме» Алисы Знарок.