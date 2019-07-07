Видео: Бобровский и Панарин отдыхают на острове Капри после ухода из «Коламбуса»

Российские хоккеисты Сергей Бобровский и Артемий Панарин, синхронно покинувшие стан «Коламбус Блю Джекетс», отправились отдыхать на итальянский остров Капри вместе со вторыми половинками, радуя поклонников многочисленными видео и фото из отпуска.
Бобровский не упустил возможности пошутить над Панариным, ставшим вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ. На видео, которое голкипер выложил в своём «инстаграме», он в шутку говорит о бедственном положении друга, которому приходится плыть на невзрачной лодке.
Позднее Бобровский опубликовал фотографию с той самой лодки, на которой друзья отправились любоваться побережьем острова Капри.
А девушка Артемия, Алиса Знарок, и жена Сергея Ольга надели джерси «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориды Пантерз», в которые перешли Панарин и Бобровский соответственно. Фото доступно в «инстаграме» Алисы Знарок.
- 7 июля 2019
-
14:01
-
13:20
-
12:48
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:30
-
10:46
-
10:04
-
09:42
-
08:53
-
08:35
-
07:31
- 6 июля 2019
-
23:39
-
23:08
-
22:51
-
22:23
-
21:22
-
21:08
-
20:52
-
20:38
-
20:02
-
19:43
-
18:46
-
18:21
-
17:19
-
16:31
-
16:07
-
15:35
-
15:14
-
14:58
-
14:23
-
13:53
-
13:30
-
12:55