«Коламбус» сделал заявление в связи с задержанием Милано, причастного к драке

«Коламбус Блю Джекетс» опубликовал заявление в связи с задержанием нападающего Сонни Милано. Форварда доставили в полицейское отделение вместе с игроком «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Гриром. Хоккеисты устроили драку с неизвестным мужчиной возле ночного клуба в Нью-Йорке.
«Коламбус» осведомлён о сообщениях, связанных с задержанием Сонни Милано. Мы оценим сложившуюся ситуацию и пока не станем давать никаких комментариев», — гласит текст заявления, размещённого на странице «Коламбуса» в «Твиттере».
В минувшем сезоне 22-летний Грир провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2». На счету 23-летнего Милано одна заброшенная шайба в восьми матчах регулярки.
В сезоне-2018/19 «мундиры» дошли до полуфинала Восточной конференции, где уступили в шести матчах «Бостон Брюинз». В первом раунде клуб из штата Огайо обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0.
- 7 июля 2019
-
19:37
-
19:22
-
18:41
-
18:15
-
17:43
-
17:10
-
16:43
-
16:09
-
15:43
-
15:26
-
14:56
-
14:41
-
14:01
-
13:20
-
12:48
-
12:15
-
12:07
-
11:39
-
11:30
-
10:46
-
10:04
-
09:42
-
08:53
-
08:35
-
07:31
- 6 июля 2019
-
23:39
-
23:08
-
22:51
-
22:23
-
21:22
-
21:08
-
20:52
-
20:38
-
20:02
-
19:43