«Коламбус» сделал заявление в связи с задержанием Милано, причастного к драке

«Коламбус Блю Джекетс» опубликовал заявление в связи с задержанием нападающего Сонни Милано. Форварда доставили в полицейское отделение вместе с игроком «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Гриром. Хоккеисты устроили драку с неизвестным мужчиной возле ночного клуба в Нью-Йорке.



«Коламбус» осведомлён о сообщениях, связанных с задержанием Сонни Милано. Мы оценим сложившуюся ситуацию и пока не станем давать никаких комментариев», — гласит текст заявления, размещённого на странице «Коламбуса» в «Твиттере».



В минувшем сезоне 22-летний Грир провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2». На счету 23-летнего Милано одна заброшенная шайба в восьми матчах регулярки.



В сезоне-2018/19 «мундиры» дошли до полуфинала Восточной конференции, где уступили в шести матчах «Бостон Брюинз». В первом раунде клуб из штата Огайо обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-0.

Полиция задержала двух игроков НХЛ за драку у ночного клуба