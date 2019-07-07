«Торпедо» опровергло слухи об уходе Немировски и Голубовского

«Торпедо» прокомментировало информацию о возможных кадровых перестановках. Ранее портал Sport24 сообщил, что клуб покинут главный тренер Дэвид Немировски и генеральный менеджер Ян Голубовский.
«Хоккейный клуб «Торпедо» сообщает, что появившаяся в ряде СМИ информация о кадровых перестановках в команде не соответствует действительности. 15 июля торпедовцы под руководством главного тренера Дэвида Немировски соберутся в Нижнем Новгороде и приступят к подготовке к новому сезону КХЛ. В настоящее время продолжается работа по комплектованию состава, обо всех изменениях мы будем информировать на наших официальных ресурсах», — гласит заявление на официальном сайте клуба.
Одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Торпедо» назывался Борис Миронов. 47-летний специалист в настоящий момент является ассистентом главного тренера «Нефтехимика».
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