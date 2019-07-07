СМИ: Борис Миронов заменит Дэвида Немировски на посту главного тренера «Торпедо»

В нижегородском «Торпедо», в котором недавно сменился генеральный директор, возможны и другие перестановки. По информации Sport24, клуб покинут главный тренер Дэвид Немировски и генеральный менеджер Ян Голубовский.



Сообщается, что с приходом Александра Харламова на должность гендиректора в «Торпедо» появятся и другие специалисты, ранее работавшие в ЦСКА. Одним из основных кандидатов на пост главного тренера является Борис Миронов. 47-летний специалист, в настоящий момент являющийся помощником Вячеслава Буцаева в нижнекамском «Нефтехимике», с 2015 по 2017 год тренировал «Красную Армию», после чего возглавлял «Звезду».



Претендентом на должность нового генерального директора называется Константин Глазов, работавший помощником руководителя скаутского отдела ЦСКА.