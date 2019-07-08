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Валиев: изучаю варианты возвращения в Россию, но пока больше думаю об НХЛ

Валиев: изучаю варианты возвращения в Россию, но пока больше думаю об НХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник системы «Калгари Флэймз» Ринат Валиев рассказал о планах на будущее.

«Сейчас с агентом рассматриваем все варианты. В планах у меня закрепиться в НХЛ, как можно дольше играть там. Варианты возвращения в КХЛ тоже рассматриваю. В России на меня права закреплены за «Ак Барсом». Но пока больше думаю об НХЛ.

Тяжеловато закрепиться в сильнейшей лиге мира, но кто-то и с первого сезона там играет! Лига очень сильная, постоянно развивается и бросает тебе вызовы. И хочется верить, что таких вызовов в карьере у меня будет ещё больше. Как говорится, всё в твоих руках. Я с семи лет на льду, не надо бояться, надо выходить и играть в свою игру. Самое главное — это уверенность в себе. А так работа, работа и ещё раз работа над собой», — приводит слова Валиева официальный сайт «Нефтехимика».

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