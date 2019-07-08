Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ак Барс» расторг контракт с Андреем Поповым

«Ак Барс» расторг контракт с Андреем Поповым
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Андреем Поповым, информирует официальный сайт команды.

«Ак Барс» благодарит Андрея за игру и вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина, желает удачи в дальнейшей карьере», — указано в сообщении клуба.

В прошедшем сезоне Попов принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+3" и восьми минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 12 с половиной минут за матч. В плей-офф Попов провёл две игры, не набрав очков.

Всего 30-летний форвард провёл в составе казанской команды три сезона, проведя 138 матчей и набрав 31 (19+12) очко при показателе полезности "+12".

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом
«Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент