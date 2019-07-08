«Ак Барс» расторг контракт с Андреем Поповым
Казанский «Ак Барс» расторг контракт с нападающим Андреем Поповым, информирует официальный сайт команды.
«Ак Барс» благодарит Андрея за игру и вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина, желает удачи в дальнейшей карьере», — указано в сообщении клуба.
В прошедшем сезоне Попов принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, записав на свой счёт 6 (2+4) баллов при показателе полезности "+3" и восьми минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 12 с половиной минут за матч. В плей-офф Попов провёл две игры, не набрав очков.
Всего 30-летний форвард провёл в составе казанской команды три сезона, проведя 138 матчей и набрав 31 (19+12) очко при показателе полезности "+12".
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