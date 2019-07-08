«Сент-Луис» подписал новый контракт с Сэнфордом, избежав арбитража

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» подписал новый контракт с нападающим Заком Сэнфордом, информирует официальный сайт действующего обладателя Кубка Стэнли. Новое соглашение с 24-летним хоккеистом подписано сроком на два сезона, годовая зарплата американца составит $ 1,5 млн. Напомним, Сэнфорд ранее не мог договориться с клубом и подал обращение в арбитраж.



В регулярном чемпионате сезона-2018/19 Сэнфорд принял участие в 60 встречах, заработав 20 (8+12) очков при показателе полезности «+8» и 21 минуте штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 с половиной минут за игру. В победном для «Сент-Луиса» плей-офф форвард провёл восемь матчей, отдав три голевых паса и забросив одну шайбу.

«Мы хотим ему заплатить!». Что станет с чемпионской командой «Сент-Луиса» Биннингона искупают в деньгах, Берюбе избавится от приставки, а кому-то придётся уйти.