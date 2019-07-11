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«Трактор» заключил контракт с Ярославом Косовым

«Трактор» заключил контракт с Ярославом Косовым
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» объявил о подписании контракта с нападающим Ярославом Косовым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Зимой 26-летний хоккеист покинул «Нефтехимик». Он провёл за команду из Нижнекамска четыре игры, отметившись одной результативной передачей. В сентябре игрок подписал контракт со «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с красно-белыми. В минувшем сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате за красно-белых, забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4». За матч проводил на льду чуть менее 11 минут.

В сезоне-2017/18 Косов провёл 19 матчей в регулярном чемпионате в составе «Ак Барса» и набрал 7 (3+4) очков.

По итогам прошедшего регулярного чемпионата «Трактор» попал в плей-офф, где проиграл в первом раунде «Автомобилисту» со счётом 0-4.

Источник: «Нефтехимик» расторг контракт с Косовым после дебоша в отеле
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