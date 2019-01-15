Источник: «Нефтехимик» расторг контракт с Косовым после дебоша в отеле

Стали известны причины ухода нападающего Ярослава Косова из нижнекамского «Нефтехимика», сообщает «Спорт Бизнес Online».



По информации издания, 30 декабря игрок не попал в состав на игру с «Ак Барсом» и остался смотреть встречу в отеле. Просмотр хоккея завершился для Косова дебошем, возможно, в состоянии алкогольного опьянения. Нападающего забрала полиция, его оштрафовали на 500 рублей и отпустили. После данного инцидента клуб расторг контракт с Косовым.



Клуб не сообщал о расторжении, но форвард исчез из состава «Нефтехимика» на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Игрок провёл за команду четыре игры, отметившись одной результативной передачей.



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