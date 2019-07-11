Кузьменко: думаю, при Кудашове в СКА не будет кардинальных изменений

Нападающий СКА Андрей Кузьменко рассказал о подготовке к новому сезону и прокомментировал назначение главным тренером команды Алексея Кудашова.



«Отдохнул очень хорошо, отошёл от хоккея, занялся другими видами спорта – сёрфингом и большим теннисом. Сёрфинг такой же, как у Овечкина? Не без этого, падения тоже были. Силы появились, сил много. Хочется работать и показывать свою состоятельность на льду, радовать болельщиков и побеждать. Настрой на новый сезон очень хороший.



Удивился ли смене тренера? Наша задача – выходить и показывать результат, а то, что делается в руководстве, это их сфера. Наша задача – выходить при любом тренере, показывать результат выкладываться на все 100%. Мне кажется, кардинально при Кудашове ничего не изменится, потому что он уже был в тренерском штабе в прошлом году. Конечно, будут какие-то изменения в тактике, посмотрим, что он нам скажет, как мы будем играть. Хорошо, что тренер знакомый.



Готов к большей ответственности в СКА после ухода лидеров, но свою готовность надо доказывать не словами, а работой. Будем работать в этом направлении. Конечно, хочется многого, этого можно добиться только через работу. Как только закончился сезон, при работе над физикой особо ничего не менял, но стал работать над броском. У отца есть хоккейный центр, я с ним тренировался два месяца. В 23 года понял, что бросок – это один из самых важных элементов в хоккее. Посмотрим, получится ли у меня проявить себя в этом сезоне. Надо почаще в ворота попадать.



Команда потеряла многих лидеров, но и приобрела очень хороших, интересных игроков. Кемппайнен, Лехтеря, Кагарлицкий, Ткачёв нам помогут в атаке. Конечно, тех людей, кто ушёл, не заменить, но пришли тоже очень сильные игроки. Сейчас поработаем, посмотрим друг на друга, кто что из себя представляет и пойдём работать», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

