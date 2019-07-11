«Динамо» Мн подписало пробный контракт с Мильчаковым и ещё семью игроками

Минское «Динамо» подписало пробные контракты с восемью хоккеистами, информирует официальный сайт команды. Напомним, о подписании Александра Матерухина стало известно ранее.



"Дмитрий Мильчаков хорошо знаком динамовским болельщикам. Он выступал за наш клуб ещё в чемпионате Беларуси — с 2003 по 2006 год. Затем вернулся в ряды «зубров» уже в КХЛ (2013-2016), сыграв 46 матчей, в том числе четыре — в Кубке Гагарина. После «Динамо» голкипер провёл два сезона в «Юности» и вновь оказался у нас на просмотре, но с целью получения игровой практики отправился в чешскую «Пльзень».



Роман Дюков тоже прежде выступал в минском «Динамо», правда, не так долго. В сезоне-2016/17 защитник поучаствовал в 20 матчах, отметился одним ассистом. Из КХЛ Дюков перебрался в ВХЛ, где играл в «Сарыарке» из Караганды, усть-каменогорском «Торпедо» и тольяттинской «Ладе».



Роман Достанко давно зарекомендовал себя в чемпионате Беларуси. Минувший сезон провёл в солигорском «Шахтёре». В 45 матчах «регулярки» игрок обороны набрал 13 (3+10) очков.



Андрей Павленко два последних сезона провёл в Edmonton Oil Kings (WHL). В минувшем чемпионате сыграл в регулярке 58 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков.



Виктор Масилевич защищал цвета команды U20. В регулярке Экстралиги сыграл 53 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков.



Андрей Степанов тоже хорошо знаком болельщикам «Динамо» – этот сезон станет уже шестым для нападающего в стане «зубров». В сезоне-2018/19 хоккеист сыграл в 38 матчах, в которых набрал 10 (4+6) очков.



Александр Матерухин провёл в «Динамо» пять сезонов. Причём самым успешным для него оказался год при Крэйге Вудкрофте: 39 (22+17) очков в 63 встречах. В предыдущем чемпионате хоккеист играл в ВХЛ, выступая за «Югру». В 49 матчах отметился 35 (12+23) баллами.



Артём Волков тоже хорошо знаком болельщикам «Динамо». Нападающий провёл в клубе уже четыре сезона, в том числе предыдущий. В чемпионате-2018/19 на его счету 60 матчей и 4 (2+2) очка", — указано на сайте команды.