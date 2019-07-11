Форвард Ансель Галимов ищет работу через «Инстаграм»

Нападающий Ансель Галимов ищет работу, о чём сообщил в своём «инстаграме». 1 июля форвард покинул хоккейный клуб «Авангард» в связи с окончанием действия контракта.

Посмотреть фото можно также на странице Анселя Галимова в «Инстаграме».



В минувшем сезоне 28-летний Галимов провёл 45 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями, проведя восемь игр. В среднем за матч он проводил на льду чуть меньше 13 минут.



«Авангард» в прошедшем плей-офф добрался до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах ЦСКА со счётом 0-4.