Форвард Ансель Галимов ищет работу через «Инстаграм»
Нападающий Ансель Галимов ищет работу, о чём сообщил в своём «инстаграме». 1 июля форвард покинул хоккейный клуб «Авангард» в связи с окончанием действия контракта.
Посмотреть фото можно также на странице Анселя Галимова в «Инстаграме».
В минувшем сезоне 28-летний Галимов провёл 45 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Он отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+5». В плей-офф хоккеист не сумел отметиться результативными действиями, проведя восемь игр. В среднем за матч он проводил на льду чуть меньше 13 минут.
«Авангард» в прошедшем плей-офф добрался до финала Кубка Гагарина, где проиграл в четырёх матчах ЦСКА со счётом 0-4.
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