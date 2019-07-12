Величкин: в любой момент готовы вернуть из НХЛ Самсонова и Загидулина
Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал массовый отъезд хоккеистов из КХЛ в Северную Америку.
«Некоторое беспокойство по этому поводу есть. Например, за последние два года от нас в НХЛ уехали два наших воспитанника-вратаря — Самсонов и Загидулин. Следим за ними и в любой момент готовы вернуть – как недавно Антипина, Кулёмина или Яковлева.
Для «Металлурга» дорога в Северную Америку – с двусторонним движением, это плюс», — цитирует Величкина Russia-Hockey.
Ранее Величкин прокомментировал опубликованный календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20. Функционера беспокоит неравномерное окончание лиги.
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