Величкин: в любой момент готовы вернуть из НХЛ Самсонова и Загидулина

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал массовый отъезд хоккеистов из КХЛ в Северную Америку.



«Некоторое беспокойство по этому поводу есть. Например, за последние два года от нас в НХЛ уехали два наших воспитанника-вратаря — Самсонов и Загидулин. Следим за ними и в любой момент готовы вернуть – как недавно Антипина, Кулёмина или Яковлева.



Для «Металлурга» дорога в Северную Америку – с двусторонним движением, это плюс», — цитирует Величкина Russia-Hockey.



Ранее Величкин прокомментировал опубликованный календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20. Функционера беспокоит неравномерное окончание лиги.