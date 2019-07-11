Величкин: беспокоит неравномерное окончание регулярного чемпионата КХЛ
Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал опубликованный календарь регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20. Календарь доступен на «Чемпионате».
«По сравнению с прошлым сезоном, календарь стал поровнее. У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей и многие из них Континентальная хоккейная лига услышала и учла. Беспокоит лишь один момент: неравномерное окончание регулярного чемпионата, не все команды играют в один день. И получается, что кто-то получает перед плей-офф два дня на подготовку, а кто-то четыре. А перед стартом кубковых игр это очень важно», — приводит слова функционера пресс-служба КХЛ.
Календарь КХЛ сезона-2019/20. Главные особенности и нововведения
КХЛ презентовала окончательный вариант календаря на сезон-2019/20, накануне объявив расписание первых домашних игр всех клубов.
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