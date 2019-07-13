Перри: выбрал «Даллас», потому что хочу выиграть ещё один Кубок Стэнли

Нападающий Кори Перри поделился впечатлениями от перехода в «Даллас Старз».



«Я намерен выиграть еще один Кубок Стэнли, это моя главная цель, потому и выбрал «Даллас». Команда обладает всем, чего я хотел. Она находятся на пороге чего-то большого, и мне хочется принять в этом участие», — приводит слова Перри официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ветеран подписал однолетний контракт на $ 1,5 млн, но в случае получения бонусов сумма составит $ 3,25 млн. Ранее «Анахайм» выкупил контракт Перри, проведшего в клубе 14 лет. В минувшем сезоне Перри набрал 10 (6+4) очков в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «-14».



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