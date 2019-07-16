Сменивший в прошлом сезоне четыре клуба НХЛ Уайдман стал игроком «Анахайма»

Известный американский защитник Крис Уайдман продолжит карьеру в «Анахайм Дакс», информирует журналист Джон Ховен. Контракт рассчитан на один сезон.

Минувший сезон получился очень насыщенным для опытного защитника. Начинал год Уайдман в «Оттаве Сенаторз». В ноябре 2018 года Крис был обменян в «Эдмонтон Ойлерз», а уже спустя месяц перешёл во «Флориду Пантерз». В дедлайн Уайдман стал игроком «Питтсбург Пингвинз», но за главную команду системы не сыграл ни одного матча, завершив сезон в АХЛ.

В общей сложности за карьеру в НХЛ 29-летний защитник сыграл 196 матчей, забросив 17 шайб и сделав 32 результативные передачи. По ходу прошлого сезона Уайдман также стал участником скандального инцидента в такси.