Нюландер сменил игровой номер в «Торонто» после проваленного сезона в НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер изменил игровой номер. Теперь шведский хоккеист будет играть под 88-м номером.



Ранее в «Мэйпл Лифс» он выступал под 39-м и 29-м номерами. До этого под 88-м номером Нюландер играл в шведском МОДО. Под этим же номером Вильям играет за национальную команду.

Минувший сезон стал худшим в карьере игрока. Он подписал новый контракт лишь 1 декабря 2018 года. Вильям набрал 27 (7+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В трёх играх плей-офф нападающий забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. На чемпионате мира Нюландеру удалось частично реабилитироваться. В восьми играх он набрал 18 (5+13) очков, став лучшим бомбардиром турнира.