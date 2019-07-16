Нюландер сменил игровой номер в «Торонто» после проваленного сезона в НХЛ
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер изменил игровой номер. Теперь шведский хоккеист будет играть под 88-м номером.
Ранее в «Мэйпл Лифс» он выступал под 39-м и 29-м номерами. До этого под 88-м номером Нюландер играл в шведском МОДО. Под этим же номером Вильям играет за национальную команду.
Минувший сезон стал худшим в карьере игрока. Он подписал новый контракт лишь 1 декабря 2018 года. Вильям набрал 27 (7+20) очков в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В трёх играх плей-офф нападающий забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. На чемпионате мира Нюландеру удалось частично реабилитироваться. В восьми играх он набрал 18 (5+13) очков, став лучшим бомбардиром турнира.
10 звёзд НХЛ, проваливающих сезон. Контракты у них немаленькие
Про Бобровского и Ничушкина пока ни слова.
- 16 июля 2019
-
09:00
-
08:37
-
08:16
-
08:00
-
07:41
- 15 июля 2019
-
23:59
-
23:29
-
22:57
-
22:22
-
21:42
-
21:05
-
20:36
-
20:22
-
19:56
-
19:31
-
19:16
-
18:50
-
18:20
-
18:00
-
17:52
-
17:32
-
17:06
-
16:55
-
16:45
-
16:20
-
16:01
-
15:48
-
15:41
-
15:39
-
15:30
-
15:04
-
15:00
-
14:43
-
14:20
-
13:57
Партнерский контент