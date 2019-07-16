Петружалек: из «Динамо» услышал: «Выпей бутылку водки, но ты должен вернуться»

Известный чешский нападающий Якуб Петружалек рассказал, почему не смог проявить себя во время второго прихода в московское «Динамо».
«Тогда я получил травму. Та ситуация меня огорчает до сих пор. Я начинал сезон в Шведской лиге, где мне было действительно тяжело. Тренировались мы каждый день, а ещё часто работали с тяжёлыми весами в зале. С большим удовольствием расторг контракт с „Эребру“. Я был просто на седьмом небе от счастья, когда со мной связались из „Динамо“ – я подписался! Сыграл всего четыре матча, но в них снова наслаждался хоккеем.
На выезде всё шло неплохо, но меня начала беспокоить спина. После прилёта из Магнитогорска нас отпустили на четыре дня встретить Новый год дома. Я улетел в Чехию и там собирался к своему мануальному терапевту, надеясь, что он избавит меня от болей за пару дней перед возвращением в Россию. Когда я проснулся у себя дома на следующий день, то осознал, что просто не могу ходить! Меня кое-как доставили в клинику и сделали МРТ. Один из межпозвоночных дисков был сдвинут на 14 миллиметров. Нужна была срочная операция.
Результаты всех исследований я отправил докторам в «Динамо». Те подтвердили, что я не могу передвигаться. Тогда я попросил передать это спортивному директору «Динамо» (Олегу Куприянову. — Прим. «Чемпионата»). Когда я ему позвонил, то услышал: «Прими таблеток, сделай укол, выпей бутылку водки, но ты должен вернуться 1 января!». Затем он повесил трубку! В этот момент я буквально лежал на огромном тазике. Через полчаса я ему перезвонил и попытался разъяснить, что не притворяюсь и не пьян и что у меня отказала спина, но он повторил то же самое. Мы сильно поссорились и в итоге контракт расторгли», — цитирует Петружалека «Спорт-экспресс».
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