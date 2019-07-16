«Йокерит» заключил долгосрочный контракт с главным тренером Марьямяки
«Йокерит» на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Лаури Марьямяки. Соглашение с 42-летним специалистом продлено на два года и теперь рассчитано до конца сезона-2021/22.
Работая с «Кярпятом», Марьямяки дважды побеждал в чемпионате Финляндии (2014, 2015), стал бронзовым призёром чемпионата Финляндии (2016), получил приз имени Калеви Нумминена как тренер года в финской лиге (2015).
Марьямяки возглавил «шутов» в 2018 году после завершения работы со сборной Финляндии. В минувшем сезоне «Йокерит» проиграл в первом раунде Кубка Гагарина московскому «Динамо» со счётом 2-4.
Ранее «Йокерит» подписал однолетний контракт с голкипером Антти Ниеми, а также продлил на два года соглашение с защитником Сами Лепистё.
Курри: Марьямяки – хороший тренер, он принёс «Йокериту» энергию
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