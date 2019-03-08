Курри: Марьямяки – хороший тренер, он принёс «Йокериту» энергию

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри выразил надежду, что главный тренер Лаури Марьямяки в следующем сезоне продлит контракт с финским клубом.

«Вся команда разочарована поражением в первом раунде, но Марьямяки в свой первый год работы принёс энергию, игрокам нравилось то, как играет команда. Мы должны гордиться тем, какие хорошие тренеры у нас работали. В КХЛ «Йокерит» тренировали Эркка Вестерлунд, Юкка Ялонен, теперь Лаури Марьямяки. Это уважаемые тренеры в хоккейном мире. Мы продолжим становиться лучше.

У Марьямяки контракт на следующий год с возможностью продления на два года. В следующем сезоне нам надо будет решить этот вопрос. Я считаю, у нас сейчас очень хороший тренер, надеюсь, он сможет продолжить работать с нами.

Что касается заканчивающихся контрактов игроков, то в межсезонье будет много работы. На следующей неделе я буду говорить с каждым игроком об этом сезоне, об их будущем, с некоторыми обсуждение уже началось. Я оптимистично смотрю на следующий сезон. Но надо подождать и посмотреть, что будет дальше.

Ээмели Рясянен останется, у него действующий контракт. Не знаю, вернётся ли Кристиан Весалайнен заканчивать сезон за океан, мы поговорим с ним, узнаем, что он хочет делать дальше. Ещё не обсуждали с ним и его агентом возможность того, чтобы он играл в «Йокерите» в следующем году. Возможно, на следующей неделе будет что-то известно. У Ээли Толванена ещё остаётся два года по контракту, но если он передумает и решит вернуться в Европу, мы его примем с распростёртыми объятиями. Но, думаю, он сейчас фокусируется на игре за океаном.

Можно ли в следующем году ожидать появление в «Йокерите» ещё одной финской молодой звёздочки? Мы будем счастливы, если сможем найти молодую восходящую финскую звёздочку. Это не так просто, зачастую они уезжают в НХЛ в молодом возрасте. Посмотрим, какая ситуация будет на рынке», — сказал Курри в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.