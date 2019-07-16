Гендиректор «Торпедо»: голевые показатели Щехуры на стабильно высоком уровне

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал подписание контракта с нападающим Полом Щехурой.



«Пол Щехура – результативный нападающий, давно зарекомендовавший себя с наилучшей стороны. В каком бы клубе он ни выступал, голевые показатели всегда оставались на стабильно высоком уровне. Это говорит об универсализме хоккеиста и его умении подстраиваться под различные игровые модели и стили. Ещё один важный фактор – его адаптированность к КХЛ. Щехура давно знаком с нашим хоккеем, и ему не потребуется время на то, чтобы вкатиться.



Мы продолжаем работать над укреплением состава, рассматривая различные варианты по обе стороны океана. Делаем всё возможное для того, чтобы радовать болельщиков новостями из стана любимой команды», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

Пол Щехура стал игроком «Торпедо»