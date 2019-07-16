Пол Щехура стал игроком «Торпедо»
Нападающий Пол Щехура будет играть за «Торпедо», информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
В начале июня канадец покинул «Трактор» в связи с расторжением соглашения. Канадский форвард провёл в составе чёрно-белых три сезона. За это время Пол принял участие в 176 матчах, записав в свой актив 89 (46+43) очков при показателе полезности "+10". В минувшем сезоне 33-летний форвард забросил 10 шайб и сделал 5 результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата. В плей-офф участия не принимал.
За карьеру в КХЛ Пол также защищал цвета пражского «Льва», рижского и минского «Динамо». В общей сложности он набрал 243 (98+145) очка в 387 матчах.
«Трактор» расторг контракт с Полом Щехурой
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