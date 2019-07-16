Бишофф подписал новый контракт с «Вегасом» на $ 2,14 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» заключил новое соглашение с защитником Джейком Бишоффом, информирует официальный сайт самой «молодой» команды НХЛ. 24-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона, годовая зарплата составит $ 716 тыс.



Бишофф пока не имеет в активе ни одной игры в НХЛ. Прошедший сезон игрок обороны провёл в Американской хоккейной лиге и в 82 матчах набрал 18 (2+16) баллов.



«Вегас» выступает в Национальной хоккейной лиге с сезона-2017/18, и в первом же сезоне команда, возглавляемая Жераром Галланом, дошла до финала Кубка Стэнли. В финале «рыцари» проиграли «Вашингтон Кэпиталз». В следующем сезоне «Вегас» вылетел в первом раунде плей-офф.