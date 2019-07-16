Якуб Врана подписал новое соглашение с «Вашингтоном» на $ 6,7 млн

Нападающий Якуб Врана подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», информирует официальный сайт «столичной» команды. 23-летний чешский хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на два сезона, годовая зарплата форварда составит $ 3,35 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате Врана не пропустил ни одной встречи, заработав в 82 матчах 47 (23+24) баллов при показателе полезности "+20" и 27 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 14 минут за матч. В семи играх розыгрыша Кубка Стэнли Врана не заработал ни одного очка.



Врана защищает цвета «Вашингтона» на протяжении трёх последних сезонов. В чемпионате-2018/19 Врана выиграл с клубом Кубок Стэнли.