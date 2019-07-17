«Спартак» расторг контракт с защитником Александром Осиповым, информирует официальный сайт московского клуба. Контракт с 30-летним защитником расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

В минувшем сезоне Александр сыграл 46 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил 5 шайб и сделал 2 голевые передачи. В 6 матчах плей-офф результативными действиями не отметился. В среднем за матч Осипов проводил на льду чуть меньше 15 минут. Хоккеист пополнил состав красно-белых по ходу сезона-2017/18.

Всего за карьеру в КХЛ на счету Осипова 446 матчей, в которых забросил 58 шайб и сделал 71 результативную передачу при показателе полезности «+1». Помимо «Спартака» опытный защитник выступал за «Амур», СКА, «Атлант», «Ак Барс», московское «Динамо» и «Авангард».