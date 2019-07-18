Каменский — о подписании Войнова: Вячеслав быстро вернётся на свой уровень

Олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский прокомментировал приход Вячеслава Войнова в омский «Авангард».

«Авангард» предсказуемо пытается сохранить основной костяк и точечно усилиться отдельными звездами. Понятно, что после внушительной кампании прошлого лета и успешного сезона клубу не нужно сильно обновляться. Необходимо лишь усилить отдельные позиции, а также восполнить некоторые потери, которых не удалось избежать, как в случае с отъездом Михеева. Среди новичков, разумеется, выделяется Войнов. В подписании хоккеиста, не игравшего больше года, есть определенные риски, но репутация Вячеслава как настоящего профессионала, дает основания полагать, что он быстро вернется на свой уровень. У него уже был долгий простой после известных событий на финише заокеанской карьеры, но ему удалось за короткий срок набрать форму в СКА, и заслужить вызов в сборную России с последующей победой на Олимпиаде", — приводят слова Каменского «Известия».