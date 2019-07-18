Каменский — о подписании Войнова: Вячеслав быстро вернётся на свой уровень

Олимпийский чемпион-1988 Валерий Каменский прокомментировал приход Вячеслава Войнова в омский «Авангард».
«Авангард» предсказуемо пытается сохранить основной костяк и точечно усилиться отдельными звездами. Понятно, что после внушительной кампании прошлого лета и успешного сезона клубу не нужно сильно обновляться. Необходимо лишь усилить отдельные позиции, а также восполнить некоторые потери, которых не удалось избежать, как в случае с отъездом Михеева. Среди новичков, разумеется, выделяется Войнов. В подписании хоккеиста, не игравшего больше года, есть определенные риски, но репутация Вячеслава как настоящего профессионала, дает основания полагать, что он быстро вернется на свой уровень. У него уже был долгий простой после известных событий на финише заокеанской карьеры, но ему удалось за короткий срок набрать форму в СКА, и заслужить вызов в сборную России с последующей победой на Олимпиаде", — приводят слова Каменского «Известия».
- 18 июля 2019
-
05:09
- 17 июля 2019
-
23:48
-
23:12
-
22:48
-
22:21
-
21:51
-
21:20
-
20:54
-
20:28
-
19:57
-
19:40
-
19:07
-
18:48
-
18:23
-
18:07
-
17:40
-
17:18
-
16:56
-
16:31
-
16:14
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
15:00
-
14:43
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:15
-
12:59
-
12:30
-
12:13
-
11:57