Экс-капитан «Далласа» Морроу получил руководящую должность в клубе
Бывший капитан «Далласа» Бренден Морроу назначен директором по развитию бизнеса и хоккея техасского клуба. Об этом сообщает The Dallas Morning News.
Напомним, 40-летний канадец провёл в Национальной хоккейной лиге 991 матч. 835 встреч на его счету именно в составе «Далласа». Бренден занимание седьмое место по количеству голов в истории «Старз» (243) и восьмое — по очкам (528). О завершении профессиональной карьеры бывший нападающий заявил в марте 2016 года.
Морроу — обладатель золотой медали Олимпийских игр — 2010 и победитель чемпионата мира и Кубка мира по хоккею.
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