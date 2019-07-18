Экс-капитан «Далласа» Морроу получил руководящую должность в клубе

Бывший капитан «Далласа» Бренден Морроу назначен директором по развитию бизнеса и хоккея техасского клуба. Об этом сообщает The Dallas Morning News.



Напомним, 40-летний канадец провёл в Национальной хоккейной лиге 991 матч. 835 встреч на его счету именно в составе «Далласа». Бренден занимание седьмое место по количеству голов в истории «Старз» (243) и восьмое — по очкам (528). О завершении профессиональной карьеры бывший нападающий заявил в марте 2016 года.



Морроу — обладатель золотой медали Олимпийских игр — 2010 и победитель чемпионата мира и Кубка мира по хоккею.