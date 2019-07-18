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Ди Джузеппе перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Ди Джузеппе перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Филипп Ди Джузеппе перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует официальный сайт команды. Детали подписанного соглашения пока остаются неизвестными.

В прошедшем сезоне 25-летний форвард выступал за «Нэшвилл» и «Каролину», забросил одну шайбу и сделал три результативных передачи в 25 матчах регулярного чемпионата при 8 штрафных минутах и показателе полезности «-3». Также Филипп провёл 2 игры в «регулярке» АХЛ за «Шарлотт Чекерс», где не набрал очков, заработав 19 минут штрафа.

За карьеру в НХЛ уроженец Мэпла принял участие в 145 играх, набрав 41 (14+27) очко при полезности «-54» и 58 штрафных минутах. Филипп был выбран «ураганами» на драфте-2012 во втором раунде под общим 38-м номером.

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