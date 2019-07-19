«Эдмонтон» обменяет Милана Лучича в «Калгари» на Джеймса Нила

Известный североамериканский инсайдер Ник Кипреос заявил, что «Эдмонтон Ойлерз» обменяет Милана Лучича в «Калгари Флэймз» на Джеймса Нила.
«Дни Лучича в „Ойлерз“ завершены. Все предпосылки к сделки с „Калгари“. Он снял запрет на обмен ради этого. На данный момент выглядит как обмен один на один на Джеймса Нила», — написал Кипреос в «Твиттере».
В сезоне-2018/19 Лучич провёл 79 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. На его счету шесть заброшенных шайб и 14 результативных передач при показателе полезности «-9» и 91 минуте штрафа.
В минувшем сезоне 31-летний Нил набрал 19 (7+12) очков в 63 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В четырёх матчах плей-офф канадский нападающий не отметился результативными действиями. В 2018 году Джеймс стал финалистом Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
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