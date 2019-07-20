Кубок Стэнли снова наполнили едой. В этот раз — жареными равиоли

Кубок Стэнли продолжает путешествовать по миру с хоккеистами «Сент-Луис Блюз». На сей раз трофей на день достался форварду Патрику Маруну. Уроженец Сент-Луиса наполнил трофей жареными равиоли.
Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».
Напомним, на этой неделе нападающий «Сент-Луиса» Робби Фаббри накормил из кубка собак спагетти с фрикадельками, защитник Роберт Бортуццо наполнил чашу сыром, мясом и другими продуктами питания, а капитан команды Алекс Пьетранджело отведал из кубка бабушкиных макарон.
В 2019 году «блюзмены» выиграли Кубок Стэнли. Этот трофей стал первым для «блюзменов», вступивших в лигу в 1967 году. За этот период они трижды выходили в финал чемпионата Национальной хоккейной лиги, в последний раз — в сезоне-1969/70. Тогда «Сент-Луис» всухую проиграл финальную серию «Бостон Брюинз» — 0-4.
- 20 июля 2019
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