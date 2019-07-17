Журналист: Кубок Стэнли не туалет или собачья миска. Хватит так с ним обращаться

Американский журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл выразил недовольство поступком нападающего «Сент-Луис Блюз» Робби Фаббри, накормившего собак спагетти прямо из Кубка Стэнли, а также потребовал от игроков относиться к трофею с большим почтением.
«Игроки так усердно трудятся, чтобы выиграть эту прекрасную чашу, что означает кульминацию мечты всей жизни. И после такого вы позволяете своей собаке есть спагетти и фрикадельки из неё? Или считаете нормальным положить туда своего ребёнка без подгузника, который может справить нужду? Позволяете лошади есть из трофея, бросаете его в бассейн?» — написал Кэмпбелл в своей авторской статье под названием «Эй, парни! Кубок Стэнли — это не туалет, не собачья миска и не тарелка для еды, так что перестаньте так с ним обращаться».
Журналист также написал пост в своём «твиттере», негативно отозвавшись о поступке форварда «Блюз». «Я уверен, что следующий парень из «Сент-Луис Блюз», который получит Кубок Стэнли, будет в восторге от того, что собаки Робби Фаббри ели спагетти и фрикадельки из него в понедельник. Удивительно, как НХЛ позволяет игрокам относиться к Кубку как к собачьей миске», — отметил Кэмпбелл.
- 17 июля 2019
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