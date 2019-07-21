Марун — о новом контракте: стараюсь выжать максимум из происходящего

Нападающий Патрик Марун не уверен, что его будущее связано с «Сент-Луис Блюз», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли.

«Пока я наслаждаюсь моментом. Не тороплюсь, стараюсь выжать максимум из происходящего. Я знаю, что силы у меня ещё есть, пару лет точно еще смогу играть. Я готов играть за любую команду, которой буду нужен. Как ветеран я принесу пользу в раздевалке. Я не самый забивной игрок, но считаю, что способен сплотить ребят, создать подходящую атмосферу в ней. Думаю, это пригодится любой команде.

День с Кубком Стэнли? Всё было замечательно. Хороший день, особенный. Мы готовились к нему, как к свадьбе, все хотели посмотреть на кубок. У нас всё получилось. К сожалению, мне пришлось многое проводить в закрытом формате, а хотелось бы показать кубок всему городу. Видите, сколько людей сейчас стоит в очереди, чтобы увидеть его. Было очень интересно», — цитирует Маруна официальный сайт НХЛ.