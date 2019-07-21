Яндач: доволен не всеми. Среди молодых только у Спиридонова хорошие параметры

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал, в каком состоянии игроки команды вышли из отпуска.
«Скажу так: доволен не всеми. Но показатели такие, какие есть. Надо сказать правду. Но ведь мы для этого и проводим тесты, чтобы понять, над чем и кому предстоит работать. Есть некоторые игроки, которые не смогли сдать тесты очень хорошо из-за последствий травм. Функциональные тесты примерно все сдали выше среднего, нормально. А вот что касается силовых тестов, у кого-то да, у кого-то — нет. Молодым игрокам ещё не хватает силы, в первую очередь о них речь. Только у Спиридонова хорошие параметры. У остальных средние, есть и ниже среднего.
Каждому есть в чём добавлять. Больше информации получим после тестирования на льду. Проанализируем данные, сделаем сравнение. Мы специально пригласили ещё одного тренера по общефизической подготовке, Мартина Итерски, чтобы он поработал с игроками. Он хорошо знает свою работу, его задача, чтобы хоккеисты добавляли», — цитирует Яндача официальный сайт клуба.
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