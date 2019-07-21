Никонцев: хочу выиграть со «Спартаком» Кубок Гагарина. Это возможно

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев подвёл итоги минувшего сезона и поделился мнением о следующем.

В клубе нас собрали 11 июля для прохождения медосмотра и тестов, а 14-го числа было общее собрание, где состоялось знакомство с новым тренерским штабом команды. Сейчас мы находимся на сборах в Чехии: с утра — зарядка, днём бегаем на стадионе, вечером по два часа занимаемся в тренажёрном зале. 20 июля вышли на лёд.

Если вспоминать прошедший сезон, в целом он сложился неплохо. Единственное — я повредил ступню, и в конце сезона некоторых ребят тоже травмы настигли, помешали им помочь команде в плей-офф. Мы могли занять место и повыше, но опять же из-за травм в регулярном чемпионате, скатились вниз в турнирной таблице. Заняли седьмое место и попали на такого сильного соперника, как СКА. А была задача — пройти первый раунд плей-офф.

Хочу выиграть в составе «Спартака» Кубок Гагарина и считаю, что это вполне возможно. Почему бы и нет… С новыми эмоциями, новыми силами и новым тренерским штабом во главе с Олегом Валерьевичем Знарком, который свои команды к такому достижению уже приводил, имеет огромный опыт. Просто надо правильно настроиться с самого первого матча чемпионата.



Я вернулся из «Северстали» в «Спартак», где нравится абсолютно всё, есть знакомые ребята и персонал. Для меня «Спартак» — второй дом, приятно играть за клуб, у которого есть такие традиции, награды, и все ждут повторения славной истории», — цитирует Никонцева официальный сайт КХЛ.