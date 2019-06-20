«Спартак» переманивает игроков из СКА. Знарок намерен построить топ-клуб

Много раз приходилось слышать небезосновательные разговоры о том, что «Спартак» является чуть ли не фарм-клубом СКА, получая от богатого хозяина крошки с барского стола. История тесных взаимоотношений между спартаковцами и «армейцами» длится давно. Вспомните переходы из СКА в «Спартак» голкипера Иванникова, защитников Юдина и Дыбленко, форвардов Комарова, Хохлачёва, Дергачёва (которого уже вернули обратно в Питер). В своё время, как только СКА возглавил Олег Знарок, оттуда в «Спартак» перебрался защитник Дмитрий Калинин. Интересно, что стоило Знарку возглавить «Спартак», как Калинина в московской команде тоже не стало.

Знарок будет поднимать «Спартак»! СКА и ЦСКА вздрогнули Тренер, вернувший золото Олимпиады в Россию, в ближайшее время возглавит красно-белых.

Олег Валерьевич, к слову, пришёл в «Спартак» неспроста. Как бы кто ни относился к этому специалисту, но болтаться со своей командой в подвале турнирной таблицы и терпеть от хоккеистов безволия Знарок точно не будет. У бывшего тренера сборной России, выигравшего с национальной командой Олимпийские игры в Пхёнчхане, непростой характер, но добрым и милым дяденькам в хоккее делать нечего. Не будет ни результата, ни уважения со стороны игроков.

Не угадав с приглашением мягкого и спокойного Вадима Епанчинцева, генеральный менеджер москвичей Алексей Жамнов был вынужден сам вставать на лавку и заканчивать прошлый сезон в качестве тренера красно-белых. Учитывая, что у Жамнова ещё есть нагрузка в сборной, такой расклад с тренерской деятельностью в «Спартаке» его никак не устраивал. Легендарный в прошлом нападающий искал специалиста, который мог бы держать команду в ежовых рукавицах и приносить результат. И такой человек был найден.

Патрик Херсли, защитник



Родился 23 июня 1986 года в Мальмё



Обладатель Кубка Гагарина в сезоне-2016/17 в составе СКА



Всего в КХЛ провёл 279 игр, набрав 164 (63+101) очка. Показатель полезности «+77». Родился 23 июня 1986 года в МальмёОбладатель Кубка Гагарина в сезоне-2016/17 в составе СКАВсего в КХЛ провёл 279 игр, набрав 164 (63+101) очка. Показатель полезности «+77».

Знарок явно соскучился по работе. Тренер пропустил весь прошлый сезон, набрался новых сил и эмоций, после чего согласился принять предложение спартаковцев. Причём, по словам всё того же Жамнова, никаких заоблачных зарплат ни Знарок, ни его вечный помощник Харийс Витолиньш не просили. Однако в комплектовании команды, нет сомнений, Олег Валерьевич принимает прямое участие. Все новички согласовываются с тренерским штабом.

Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке» У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.

После сезона-2018/19 в «Спартаке» распрощались с целым рядом хоккеистов, не подошедших новым тренерам красно-белых. Покинули клуб уже упомянутый Дмитрий Калинин, а также Михаил Григорьев, Энвер Лисин, Бен Максвелл, Максим Трунёв. Отказались даже от форварда Артёма Воронина – главного старожила нынешнего «Спартака». На его место в третье-четвёртое звено подписан Илья Аркалов.



Пришли в «Спартак» Александр Кутузов и Яков Рылов, Геннадий Столяров и Михаил Юньков. Контракт подписан даже с Денисом Кокаревым. Его Знарок прекрасно знает ещё по совместной работе в ХК МВД. Но главное приобретение случилось позднее. И этот переход можно смело назвать трансферной «бомбой», особенно ведя речь о хоккейном «Спартаке», где хоккеистов топ-уровня можно встретить далеко не всегда.



О шведском защитнике Патрике Херсли, контракт с которым подписан до 30 апреля 2020 года, мы расскажем подробнее. Для КХЛ этого игрока обороны открыла «Сибирь», пригласившая Херсли из шведской команды «Лександс». Патрик регулярно выступал за сборную своей страны, прогрессировал и ожидаемо заинтересовал топ-клубы КХЛ.



В результате скандинава переманили в «Локомотив», в котором он отыграл весь сезон-2015/16. Однако по ходу следующего сезона в Ярославле решили отказаться от услуг Херсли, совершив, как выяснилось позднее, серьёзную ошибку. Патрик перебрался в СКА, где идеально вписался в коллектив и игровую модель команды из Санкт-Петербурга.



С «армейцами» Херсли выиграл Кубок Гагарина, а его бросок наводил ужас на вратарей соперников. Сразу вспоминается первый финальный матч между СКА и магнитогорским «Металлургом», когда швед бросил по воротам с такой силой, что просто порвал на них сетку.



Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

5 хоккеистов, рвавших сетку чужих ворот. От Уэбера до Херсли Бросок Патрика Херсли в матче с «Магниткой» порвал сетку ворот. Рассказываем, как это было и кто ещё смог сделать подобное.

Как и Кокарев, Херсли прекрасно знаком новому тренеру «Спартака» Олегу Знарку. Кокарева, конечно, Олег Валерьевич знает дольше, но и со шведом в Питере он успел поработать. После завершения сезона-2018/19 у Патрика закончился контракт со СКА, и 32-летний Херсли вышел на рынок неограниченно свободных агентов. У СКА уже сейчас на контрактах сразу шесть легионеров: Магнус Хелльберг, Лукас Бенгтссон, Йоонас Кемппайнен, Йори Лехтеря, Давид Рундблад, Ярно Коскиранта.



На Бенгтссона нам только предстоит посмотреть, так как это новый игрок для Континентальной лиги. Что касается Рундблада, то он однозначно не сильнее Херсли. Уход Патрика из СКА выглядит странно, вряд ли в Питере стали бы просто так отказываться от хоккеиста такого высокого уровня. Но в случае подписания Херсли пришлось бы расторгать кого-то другого, ведь седьмой легионер в составе – это уже явный перебор. СКА и Херсли всё же вели переговоры на более ранней стадии, но договориться так и не смогли.



В свою очередь в «Спартаке» до момента подписания контракта с Херсли было четыре иностранца: Юлиус Гудачек, Мартиньш Карсумс, Каспарс Даугавиньш и Робин Ганзл. Пятое вакантное место идеально подошло под подписание шведского игрока обороны. Патрика брали под большинство, ведь при игре «5 на 4» со своим броском швед чувствует себя словно рыба в воде. Хоккеист такого плана в команде просто необходим.



Получается, что «Спартак» в какой-то степени переманил классного атакующего защитника из СКА. В этом случае никакой подачкой от Питера точно не пахнет. Менеджмент спартаковцев сработал грамотно и эффективно.