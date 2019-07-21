Голкипер «Адмирала» рассказал о трудностях, сопровождавших матч с «Ермаком»
Голкипер «Адмирала» Антон Красоткин поделился эмоциями после товарищеского матча с «Ермаком», который завершился победой «моряков» со счётом 4:0.
«Не сказал бы, что встреча была сложной физически. Скорее, были трудности в эмоциональном плане. Долго не играл, первый матч сегодня — нужно было войти в ритм, почувствовать вкус игры. Будем готовиться дальше», — приводит слова Красоткина официальный сайт «Адмирала».
Команда Сергея Светлова играла в следующем составе:
Красоткин (Олкинуора);
Козловский — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;
Мищенко — Родионов, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Бобряшов— Угольников, Климчук— Мерескин— Дельнов;
Ахияров — Калашников, Ткачук— Лапшин— Кожевников, Островский, Лисин.
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