Голкипер «Адмирала» рассказал о трудностях, сопровождавших матч с «Ермаком»

Голкипер «Адмирала» Антон Красоткин поделился эмоциями после товарищеского матча с «Ермаком», который завершился победой «моряков» со счётом 4:0.



«Не сказал бы, что встреча была сложной физически. Скорее, были трудности в эмоциональном плане. Долго не играл, первый матч сегодня — нужно было войти в ритм, почувствовать вкус игры. Будем готовиться дальше», — приводит слова Красоткина официальный сайт «Адмирала».



Команда Сергея Светлова играла в следующем составе:



Красоткин (Олкинуора);

Козловский — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев;

Мищенко — Родионов, Ломако — В. Стрельцов — А. Стрельцов;

Бобряшов— Угольников, Климчук— Мерескин— Дельнов;

Ахияров — Калашников, Ткачук— Лапшин— Кожевников, Островский, Лисин.

Трансферы на Востоке КХЛ. Что осталось сделать клубам этим летом «Магнитка», «Автомобилист», «Салават» уже готовы начать сезон, а у «Авангарда» главные приобретения ещё впереди.