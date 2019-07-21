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Хоккеисты СКА, выступавшие на ЧМ-2019, приступили к тренировкам в Новогорске

Хоккеисты СКА, выступавшие на ЧМ-2019, приступили к тренировкам в Новогорске
Хоккей / КХЛ 0

Игроки СКА, выступавшие на чемпионате мира в составе сборной России, приступили к тренировкам в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба в «Твиттере».

Защитники Артём Зуб и Динар Хафизуллин, а также нападающие Александр Барабанов и Сергей Плотников провели тренировочное занятие в Новогорске.

Посмотреть видео можно в «Твиттере» СКА.

Сборы в Новогорске продлятся до 28 июля. Затем команда вернётся в Санкт-Петербург, после чего вылетит в Сочи, где «армейцы» примут участие в турнире Sochi Hockey Open, который пройдёт с 3 по 8 августа. Подопечные Алексея Кудашова начнут сезон 2 сентября, сыграв в гостях с магнитогорским «Металлургом».

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